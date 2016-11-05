General Motors випустить понад 30 тисяч електрокарів Chevrolet Bolt до 2017 року

Про це повідомляє Слон з посиланням на Associated Press.

Електрокар зможе проїхати більше 320 кілометрів (200 миль) на одному заряді батареї. Середня ціна автомобіля складе $34 тисячі.

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В американських штатах Каліфорнія і Орегон нові електрокари з'являться у продажу ще до кінця року. На думку аналітиків, Chevrolet Bolt «не зрушить Америку з бензину на електрику», але збільшить кількість електрокарів на дорогах. Також Chevrolet Bolt буде мати власний сервісний центр в кожному штаті.

GM випереджає конкурента Tesla на ринку автомобілів з далеким запасом ходу. Tesla планує почати постачання свого 200-мильного електрокара Model 3 за $35 тисяч у другій половині 2017 року.