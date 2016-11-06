Колектив ХТЗ вважає, що Харківська облпрокуратура блокує запуск виробництва

Скаргу підприємства на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Харківської області Антона Бондаренка, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження щодо діяльності заводу та його посадових осіб, розглядала суддя Червонозаводського районного суду Наталія Корекян.

В цей же час під стінами Червонозаводського райсуду Харкова пройшов мітинг працівників Харківського тракторного заводу. Відстоювати своє право на працю прийшли більше 200 осіб. Люди тримали плакати з написами "Ми ще віримо в чесний суд", "ХТЗ має бути", "Вимагаємо покласти край свавіллю прокурорів", "Поверніть нашим родинам надію на майбутнє", а також скандували "Дайте нам працювати", "Руки геть від ХТЗ", "ХТЗ має жити".

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На жаль, питання поки що так і залишилося невирішеним - слухання перенесено на 24 листопада.

Нагадаємо, що робота ХТЗ була зупинена ще в березні поточного року через дії «силовиків», яке керівництво підприємства називає безпрецедентним тиском. Реалізація прийнятого в липні плану досудової санації, фінансування якого забезпечив новий інвестор (група DCH Олександра Ярославського), як повідомлялося раніше, не може початися, зокрема, через кримінальне провадження, яке відкрито по відношенню до гендиректора заводу Андрія Коваля.

Андрій Хоришко, який представляє в суді ХТЗ, так прокоментував суть поданої підприємством скарги і мотиви її подачі: «Нашою юридичною групою зібрано та надано прокуратурі (зокрема прокуророві Антону Бондаренко) достатню кількість доказів, які свідчать про відсутність складу злочину в діях посадових осіб заводу. Проте, не дивлячись на наявність незаперечних доказів невинності особи, якій було висунуто підозру у вчиненні злочину, і всупереч вимогам Кримінального процесуального кодексу України, прокурор, нехтуючи своїм обов'язком закрити кримінальне провадження, продовжує затягувати досудове розслідування. Відповідно, ми змушені були звернутися до суду, щоб зрушити процес з мертвої точки. Тому що через відвертий саботаж і зволікання страждають робітники, їх сім'ї, простоює унікальне підприємство, яке дає тисячам харків'ян роботу, а місту - податкові надходження».

Адвокат генерального директора ХТЗ Олександр Самарець звернув увагу на те, що його підопічному було повідомлено про підозру ще 19.05.2016 р. (5 місяців тому). «Цього часу, з урахуванням вимог Кримінального процесуального кодексу України, було більш ніж достатньо для самостійного дослідження прокурором Бондаренко справи і виявлення обставин, які викривають або виправдовують підозрюваного. Те, що це не було зроблено, лише підтверджує умисний характер затягування досудового розслідування прокурором і слідчими органами. В той час, як обставини, що свідчать про відсутність складу злочину в діях посадових осіб АТ «ХТЗ», зокрема, підтверджуються так само листами Міністерства оборони України, Державної служби статистики України, Державної фіскальної служби, Федерації роботодавців України та висновками численних фахівців, отриманими на адвокатські запити», - обурюється юрист.

Як заявляло раніше керівництво ХТЗ, наявність порушень при веденні досудового розслідування, несумісних з вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, було підтверджено висновком магістра Страсбурзького університету, адвокатом Паризької колегії адвокатів Анною Картьє.

31 серпня 2016 року за дорученням Генпрокурора Юрія Луценка відбулася зустріч першого заступника Дмитра Сторожука з представниками бізнесу, на якій був присутній делегат ХТЗ, і в ході якої Сторожук заявив: «бізнес в Україні повинен відчувати себе захищеним, і представники Генеральної прокуратури мають на меті зробити для цього все від них залежне».