АвтоКрАЗ розробляє для української армії повнопривідну вантажівку "цікавого компонування"

Про це повідомив головний конструктор ПАТ "АвтоКрАЗ" Сергій Васичек, передає AUTO-Consulting.

У 1 кварталі 2017 року з'явиться модель з вантажопідйомністю 4 т, а в другій половині року - й армійська повнопривідна вантажівка досить цікавого компонування.

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"Паралельно ми ведемо роботи зі створення аналога ГАЗ-66. Армії потрібен такий автомобіль, нам всі військові про це говорять. Він потрібен й на інших ринках. АвтоКрАЗу під силу створити такий автомобіль і цим ми зараз і займаємося", - розповів головний конструктор компанії.

Він зазначив, що авто буде досить цікавого компонування, вантажопідйомністю 3-4 т, з повним приводом і колісною формулою 4х4.

"Армійська вантажівка буде неброньованою, оскільки броньовану компактну вантажівку ми нещодавно презентували - це КрАЗ Халк", - розповів Васичек.

Раніше Кременчуцький автомобільний завод розробив новий броньований всюдихід КрАЗ-Халк (Hulk), конструкція якого відрізняється від представників цієї лінійки.