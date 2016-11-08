Україна має повний цикл виробництва ракет - Турчинов

Про це в інтерв'ю Соні Кошкіній розповів голова Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, пише LB.ua.

"Ми сьогодні почали виробляти українські ракети, всі складові елементи яких виготовляються також в Україні. Не багато країн мають повний цикл такого виробництва! Останні випробування показали не просто високу якість наших ракет, але і те, що вони краще від російських аналогів. Це важливо. Виробництво ракети - це не тільки розробка корпусу, бойової частини, пускової установки і системи управління, це ще й тверде ракетне паливо. Його виробляють лічені країни", - зазначив Турчинов.

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Разом з тим, в цілях безпеки глава РНБО не став розповідати, де саме і як давно ракетне паливо виробляється в Україні.

"Наша ракетна програма включає повний цикл виробництва. Це - колосальна робота, проведена нашими вченими, конструкторами, інженерами. Сьогодні ми відновлюємо втрачені позиції України як держави, що володіє сучасними ракетними технологіями. При цьому – це не тільки військова тематика, але і мирний космос", - розповів Турчинов.

"Ми повинні себе захистити. Якщо ми не можемо зробити це в кількісному показнику, значить, повинні - в якісному. Наша зброя повинна перевершувати те, чим нам загрожує ворог. І в цьому плані належить створити ще дуже і дуже багато. Нас позбавили потужного ядерного потенціалу третього у світі (!) - в обмін на фіктивні гарантії безпеки, які нічим і ніким не підтверджені. У нас немає іншого виходу, як захищати себе самим. А без сучасної, нової, якісної зброї це практично неможливо", - резюмував глава РНБО.