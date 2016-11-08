Промпродукція в Україні за місяць подорожчала на 5,4%
13:46, 08 листопада 2016Промисловість
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Дані наводяться без урахування окупованого Криму та зони проведення АТО.
Ілюстрація REUTERS
Ціни виробників промислової продукції в Україні в жовтні 2016 року порівняно з попереднім місяцем вереснем, зросли на 5,4%.
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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з аналогічним місяцем минулого року ціни виробників промпродукції в жовтні зросли на 29,2%, порівняно з груднем 2015 року - на 28,7%.
У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні у вересні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, серпнем зросли на 2,6%.
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