Виробництво автотранспорту в Україні скоротилося майже на 30%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-жовтні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилося на 29,7% - до 3,709 тисячі одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за цей період скоротилося на 14,2% - до 3,023 тисячі штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося відносно минулорічного показника на 59,2% - до 496 штук, автобусів – на 64,4%, до 190 штук.

У жовтні цього року на українських заводах було вироблено 496 автотранспортних засобів, що на 22,4% менше торішнього результату жовтня і на 20,7% більше показника вересня цього року.

У загальному обсязі автовиробництва більшу частину становили легкові автомобілі, виробництво яких відносно жовтня минулого року скоротилося на 0,9% - до 436 штук. При цьому, згідно зі статистикою асоціації, найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) в минулому місяці відновив виробництво і випустив у жовтні 59 легкових авто, що на 59% менше торішнього жовтня. Завод "Єврокар" збільшив виробництво автомобілів на 23% - до 377 одиниць.

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За даними асоціації, в минулому місяці було зафіксовано виробництво тільки 12 комерційних авто - виробництва Запорізького автозаводу. При цьому в "Укравтопромі" зазначили, що "АвтоКрАЗ" вже третій місяць не надає статистику по своєму виробництва.

Також у жовтні було вироблено 48 автобусів, що на 37,7% менше, ніж у жовтні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автотранспортних засобів в Україні в першому півріччі скоротилося на 34% - до 2,095 тисячі одиниць.

За даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспорту в Україні за підсумками 2015 року скоротилося в 3,5 рази - до 8,2 тисячі авто.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).