Техніка війни: у Харкові винайшли унікальний танковий міномет (відео)

Пристрій унікальний і не має аналогів у світі, оскільки стрільба мінами або кулями йде без використання порохового заряду. Новинку вже продемонстрували в польових умовах, передає sq.com.ua.

Калібр міномета, встановленого на танку, становить 71 мм. Розробку здійснили в Харківському національному університеті Повітряних сил ім.Кожедуба.

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"Танковий міномет з газодетонаційним снарядом і автоматичною подачею мін здатний змінити тактику танкового бою. Зараз танки не можуть стріляти на невеликі відстані, оскільки снаряд може відрикошетити від ґрунту. За допомогою міномета можна буде ефективно обстрілювати близькі цілі, зокрема, озброєних переносними протитанковими комплексами піхотинців", - заявили винахідники.