Україна готує позов до Росії за незаконний видобуток копалин у Чорному морі - Тука

Міністерство юстиції та Міністерство закордонних справ України готують позов проти російської Федерації щодо незаконного видобутку копалин в українських територіальних водах.

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Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука на прес-конференції.

Він нагадав, як нещодавно український прикордонний катер «був провокативно атакований російськими літаками - це один із дуже яскравих прикладів того, чим саме займається наше міністерство…, а мета цієї акції - отримання фактів» для доказів в суді, бо міжнародні судові організації не сприймають аргументів «на кшталт: всім відомо, всі знають».

Тука наголосив, що українська сторона зібрала матеріали для того, щоб «довести факт бандитського незаконного видобутку українських копалин, які знаходяться у визнаних всім світом територіальних водах виключно економічної зони України».

«Отримавши всі ці покази зараз Міністерство юстиції разом з Міністерством закордонних справ готують позов проти держави РФ, і суми проходять з дев’ятьма нулями»,- додав заступник міністра.