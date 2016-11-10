Україна готує позов до Росії за незаконний видобуток копалин у Чорному морі - Тука
Заступник міністра підкреслив, що українська сторона зібрала матеріали для того, щоб «довести факт бандитської незаконного видобутку українських копалин, які знаходяться у визнаних усім світом територіальних водах виключно економічної зони України».
Міністерство юстиції та Міністерство закордонних справ України готують позов проти російської Федерації щодо незаконного видобутку копалин в українських територіальних водах.
Читайте такожРосія встановила бурові вишки на українських газових родовищах у Чорному морі (відео)
Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука на прес-конференції.
Він нагадав, як нещодавно український прикордонний катер «був провокативно атакований російськими літаками - це один із дуже яскравих прикладів того, чим саме займається наше міністерство…, а мета цієї акції - отримання фактів» для доказів в суді, бо міжнародні судові організації не сприймають аргументів «на кшталт: всім відомо, всі знають».
Тука наголосив, що українська сторона зібрала матеріали для того, щоб «довести факт бандитського незаконного видобутку українських копалин, які знаходяться у визнаних всім світом територіальних водах виключно економічної зони України».
«Отримавши всі ці покази зараз Міністерство юстиції разом з Міністерством закордонних справ готують позов проти держави РФ, і суми проходять з дев’ятьма нулями»,- додав заступник міністра.