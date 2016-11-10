Порошенко схвалив реструктуризацію і часткове списання боргів "Антонова" на 1,3 мільярда

Президент України Петро Порошенко підписав закон про реструктуризацію на 10 років боргу державного літакобудівного холдингу «Антонов» на суму 706 млн грн і списання пені за нього на суму 565,8 млн грн.

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Відповідне повідомлення міститься на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, станом на 1 серпня сума заборгованості державного холдингу «Антонов» перед бюджетом України становить 706 млн грн, ще 565,8 млн грн становить нарахована за прострочення платежів пеня. Цим законом передбачається, що заборгованість у розмірі 706 млн грн буде виплачуватися державі протягом 10 років, а пеня буде списана.

За даними авторів законопроекту, суттєва заборгованість у «Антонова» виникла після того, як в 2009 році до нього було приєднано «Київський авіаційний завод «Авіант», який на той момент мав кредиторську заборгованість на суму 1,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, держхолдинг має намір до 2017 року повністю завершити програми імпортозаміщення російських комплектуючих при будівництві своїх літаків, а також модернізацію парку транспортних літаків Ан-124-100, які експлуатуються в складі авіакомпанії «Авіалінії Антонова».

Держпідприємство «Антонов» - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.