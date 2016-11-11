"Укроборонпром" показав автомат "Малюк" (відео)

Державний концерн "Укроборонпром" на своєму каналі You Tube оприлюднив відео про автомат "Малюк".

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"Автомат є глибокою модернізацією АК-74 за схемою булпап, що дозволяє значно скоротити довжину зброї, зробивши її більш компактною, і змістити центр ваги в зручнішу точку, що значно покращує точність вогню", - йдеться в тексті під відео.

У концерні відзначають, що "Малюк" вже пройшов державні випробування на полігонах Збройних сил України і виготовляється на підприємстві "Укроборонпрому" ДП "Красилівський агрегатний завод" на замовлення приватної компанії ТОВ "ІнтерПроІнвест".

Нагадаємо, у вересні 2015 року повідомлялося, що в Україні створили штурмову гвинтівку "Малюк", яка перевершила автомат "Калашникова".