"Укроборонпром" поставив чергову партію танків "Оплот" до Таїланду

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства країни, здійснив поставку четвертої партії танків "Оплот" до Таїланду за контрактом, підписаним у 2011 році.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі концерну.

Згідно з отриманою інформацією, обсяг відвантаженої партії становив 5 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня на харківському "Заводі ім. Малишева" повідомили про завершення виробництва третьої партії танків "Оплот" і початок виробництва четвертої. В цілому постачання танків "Оплот" за контрактом з Таїландом здійснюються з систематичними порушеннями узгоджених між країнами графіків.

Зокрема, згідно з озвученими планами, поставка третьої партії танків "Оплот" до Таїланду повинна була відбутися ще до кінця 2015 року. Але вже в грудні 2015 року в іноземних ЗМІ з'явилася інформація про намір таїландської влади через зрив строків поставок замінити український танк на аналогічні примірники з Росії і Китаю.

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Представники «Укроборонпрому» назвали інформацію помилковою і проплаченою конкурентами. На початку року гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов повідомив, що відправка третьої партії танків "Оплот" за контрактом з Таїландом відкладена "на найближчий час". Але повідомлення про завершення виробництва цієї партії з'явилося тільки в червні.

Контракт з Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" був підписаний в 2011 році, загальна вартість - близько 250 млн дол. Керівництво "Укроборонпрому" неодноразово заявляло про складності виробництва танків "Оплот" і залучило для виробництва приватні підприємства.