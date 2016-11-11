Експерти перелічили умови для скасування мораторію на експорт української деревини

Захід організувало Державне агентство лісових ресурсів за підтримки Офісу ефективного регулювання та за участю Агентства з охорони навколишнього середовища (Австрія) і Комітету зі східноєвропейських економічних відносин (Німеччина).

Учасники круглого столу обговорили наслідки запровадженого у листопаді 2015 року мораторію на експорт обновних видів української деревини й перелічили умови для скасування заборони вивозити ліс за кордон, пише LB.ua.

«Є загальна необхідність запровадити зміни на ринку деревини паралельно зі скасуванням закону про мораторій на експорт лісу-кругляка. По-перше, слід забезпечити вільний доступ до ринку деревини. По-друге, треба вирішити питання обігу деревини, відрізавши з цього ланцюжка нелегально зрубані колоди. По-третє, забезпечити доступ переробних підприємств до кредитних ресурсів. Треба дати можливість бізнесу працювати і завести серйозні інвестиції у виробництво. Із цими заходами галузь отримає ресурс для розвитку і жодного закону про мораторій не потрібно буде», - зазначив Юрій Марчук, національний координатор програми FLEG Світового банку.

Доповідачі з Державного агентства лісових ресурсів зазначили, що заборона експорту деревини не усунула проблеми незаконних лісозаготівель. Натомість спостерігається тенденція до скорочення доходів державних лісопереробних підприємств.

«Після 1 січня 2017 року, коли набуде чинності заборона експорту деревних порід сосни, державні лісогосподарські підприємства можуть недоотримати близько 1 млрд грн. чистого доходу», - зауважив Руслан Крикун, начальник управління використання лісових ресурсів та науки Державного агентства лісових ресурсів.

Експерт Офісу ефективного регулювання Андрій Заблоцький закликав урядовців, парламентарів і всі зацікавлені сторони до вироблення рівних і зрозумілих правил гри на внутрішньому ринку деревини, зокрема щодо впровадження системи обліку, торгівлі та контролю за лісом.

Як повідомлялося, у квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», яким встановила 10-річну заборону на вивезення необроблених лісоматеріалів деревних порід (окрім сосни) з 1 листопада 2015 року. Експортувати сосну буде заборонено з 1 січня 2017 року.