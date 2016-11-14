Україна планує до 2020 року запустити виробництво ядерного палива для своїх АЕС

Україна планує до 2020 року запустити виробництво ядерного палива і ТВЕЛів (тепловиділяючих елементів, які містять це паливо), що дозволить забезпечити українські АЕС паливом власного виробництва та скоротити його імпорт.

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Про це йдеться в Концепції розвитку атомно-промислового комплексу до 2020 року, яка була раніше прийнята на засіданні Кабміну.

Згідно з текстом документа, планується в 2020 році провести 630 штук ТВЕЛів, які будуть містити українське ядерне паливо. Для досягнення цієї мети необхідно збільшити виробництво уранового концентрату, створити виробництво цирконієвого прокату і самих ТВЕЛів.

«Для створення виробництва ядерного палива необхідно: придбати технології та обладнання... побудувати завод з виготовлення тепловидільних збірок (які будуть вміщати ТВЕЛи – УНІАН); розробити та узгодити із споживачем ядерного палива – держкомпанією «Енергоатом» - план заходів щодо використання ядерного палива українського виробництва на АЕС», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що для нарощування видобутку уранової руди (ресурсу для виробництва ядерного палива) необхідно, крім вже існуючого – Новокостянтинівського родовища (Дніпропетровська обл.), освоїти нові – Квітневе і Сафонівське родовища.

Загальний обсяг фінансування створення виробництва цирконієвих сплавів і матеріалів, а також кінцевої продукції – ядерного палива до 2020 року оцінюється в 1,1 млрд грн.

За інформацією Міненерговугілля, на підставі даної концепції має бути ухвалена цільова програма, яка конкретизує положення концепції.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2016 року Кабінет міністрів України схвалив концепцію розвитку атомно-промислового комплексу України до 2020 року.

За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, який представляв дану концепцію, реалізація цього документу дозволить створити на території України виробництво ядерного палива і його компонентів з метою забезпечення диверсифікації поставок, імпортозаміщення та задоволення потреб АЕС України в ядерному паливі власного виробництва в повному обсязі.

Згідно з цією концепцією, Україна планує до 2020 року збільшити виробництво уранового концентрату в 2,5 раза - до 2480 тонн щорічного виробництва, що буде покривати 100% потреб українських АЕС. Вартість цього проекту оцінюється в 3,9 млрд грн.