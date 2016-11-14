"Укроборонпром" в рамках держоборонзамовлення на 2016 рік отримав 4,4 мільярда

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні підприємства оборонно-промислового комплексу країни, в рамках державного оборонного замовлення на 2016 рік отримав на ремонт, модернізацію і виробництво нового озброєння 4,4 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням прес-служби концерну, в загальному обсязі держоборонзамовлення, який цього року сягнув 13,5 мільярда гривень, на підприємства концерну припало лише 32,5%.

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При цьому 1,6 мільярда гривень із виділених коштів було спрямовано на ремонт техніки, а ще 2,8 мільярда гривень - на створення нового озброєння.

В "Укроборонпромі" відзначили, що 2016 року 2/3 свого доходу спрямувало в бюджет країни.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Кабінет міністрів України знизив до 30% з 75% частина чистого прибутку, яку державний оборонний концерн "Укроборонпром" повинен перераховувати до держбюджету.

За словами міністра оборони Степана Полторака, в 2017 році на закупівлю озброєння і техніки для української армії попередньо передбачається близько 12 мільярдів гривень.