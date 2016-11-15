Австралійська газовидобувна компанія продала свої активи в Україні за $1 мільйон

Австралійська газовидобувна компанія Hawkley Oil & Gas завершила операцію з продажу своїх українських активів компанії Tomeas Assets Ltd за 1 млн дол., повідомляє прес-служба Hawkley.

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Згідно з повідомленням, переговори про продаж тривали з лютого 2016 року.

У компанії відзначили, що виручені кошти Hawkley Oil & Gas спрямують на скорочення своїх боргів і поповнення обігового капіталу.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року Hawkley придбала у компанії «Укргеоінвест» права на розробку Столяровського родовища (Сумська обл.) терміном на 20 років. За попередніми оцінками, поклади вуглеводнів на Столяровському родовищі можуть становити понад 5 млрд куб. м.