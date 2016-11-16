В Україні випробували нову зброю для армії, "Укроборонпром" показав відео стрільб з повітря

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

У стрільбах були задіяні 82-мм міномети КБА-48М1 від "КБ Артилерійського озброєння", М-120-15 "Молот", калібром 120-мм та 60-мм міномет за стандартом НАТО, які виготовляєються на ПАТ "Завод Маяк", а також різноманітне стрілецьке озброєння, включаючи великокаліберні снайперські гвинтівки.

Читайте такожТехніка війни: у Харкові винайшли унікальний танковий міномет (відео)Раніше "Укроборонпром" на своєму каналі You Tube оприлюднив відео про автомат "Малюк". "Автомат є глибокою модернізацією АК-74 за схемою булпап, що дозволяє значно скоротити довжину зброї, зробивши її більш компактною, і змістити центр ваги в зручнішу точку, що значно покращує точність вогню", - йдеться в тексті під відео.