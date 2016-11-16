Україна збільшила імпорт міндобрив і значно скоротила експорт

Україна за січень-вересень 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила імпорт мінеральних добрив в грошовому вираженні на 11,6% - до 634,5 млн дол.

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Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, експорт українських мінеральних добрив за звітний період знизився на 38,4% - до 254,2 млн дол.

Також повідомляється, що в загальній структурі імпорту мінеральні добрива посідають 2,3%, а в структурі експорту – всього 1%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 8 місяців 2016 року Україна збільшила імпорт мінеральних добрив на 15,8% - до 548,5 млн дол., при цьому скоротивши експорт на 36,8% - до 246,5 млн дол.