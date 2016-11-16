Україна шукатиме нафту і газ на шельфі Чорного моря

Державна служба геології та надр України 17 листопада відправить у рейс науково-дослідне судно «Іскатель» для проведення сейсморозвідувальних і геохімічних робіт з метою пошуку нафтогазових родовищ на північно-західному шельфі Чорного моря.

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Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр.

«17 листопада в Одесі відбудеться вихід у рейс єдиного в Україні науково-дослідного судна «Іскатель», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що рейсове завдання цього судна і його команди передбачає виконання нафтогазопошукових, сейсморозвідувальних і геохімічних робіт в межах Кілійсько-Зміїного уступу і Криловського прогину в районі Північно-західного шельфу Чорного моря.

За даними прес-служби, шельф Чорного моря освоєно лише на 4%.

У планах «Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства» провести комплексні геофізичні і геохімічні дослідження за напрямком «нафта і газ» з метою виявлення і підготовки до пошуково-розвідувального буріння перспективних об'єктів, повідомили в прес-службі.

Раніше повідомлялося, що Держгеонадр у 2015 році активізувала роботи з проведення геологічної розвідки з метою пошуку родовищ корисних копалин.

У минулому році було відновлено фінансування морських робіт і проведено ремонт судна «Іскатель».