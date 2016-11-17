У Нацполіції заявляють про скорочення нелегального експорту лісу в п’ять разів

Наразі, чиновники надумали боротися з проблемою запровадженням мораторію на експорт круглого лісу. Але це лише спонукало лісову мафію збільшити масштаби рубок і запровадити нові схеми нелегального експорту, пише Znaj.

Як зазначають у Департаменті захисту економіки Нацполіціі, збитки від незаконної вирубки лісів та незаконного експорту вражають. Цього року злочинці спричинили збитки державі на суму понад 47 млн. грн. Вже відкрито 505 кримінальних проваджень. Загалом 86 особам повідомлено про підозру, до суду скеровано 134 провадження. Оперативники Департаменту вилучили 10 тисяч кубів лісопродукції, вартість якої за попередніми оцінками становить 23,5 млн. грн.

Більше того, протиправні дії "чорних" лісорубів завдають непоправної шкоди не тільки економіці країни, а й екології. Тому Департамент, в межах своїх повноважень, проводить комплекс профілактичних заходів щодо захисту інтересів держави та збереження лісового фонду. В Україні працюють мобільні групи з числа співробітників Департаменту та фіскальної служби.

"Ми не тільки виявляємо правопорушення, пов'язані з легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом, а й домагаємося припинити незаконні рубки лісу, блокуємо незаконні зовнішньоекономічні операції при експорті лісу. Більше того – нам відомі всі корупційні схеми, пов'язані з незаконним експортом лісу", – розповів начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець.

Головна схема незаконного експорту - фальсифікація документації на продукцію. За словами Ігоря Купранця, нелегальні лісоруби підробляють товарно-транспортні накладні які видають лісгоспи, щоб отримати сертифікати про походження лісопродукції для її подальшого експорту.

Ще одним правопорушенням є зловживання з боку службових осіб підрозділів Держлісагентства при видачі сертифікатів. Державні підприємства у своїй зовнішньоекономічній діяльності використовують офшорні зони. Ціна при експорті значно занижується, а в подальшому продукція продається в європейських країнах за ринковими цінами.

Не рідко відбувається змова співробітників держорганів з представниками бізнес-структур. Так, в Чернівецькій області оперативники департаменту зіткнулися з ситуацією, коли з метою приховування правопорушення була знеструмлена залізнична станція.

"Довелося з ліхтариками перевіряти вагони на відповідність продукції, яка була заявлена в документах, з тією, яка перебувала в вагонах. Загалом лише за півтора місяці оперативники провели 6,5 тисяч оглядів при відправці лісопродукції на експорт. Були виявлені численні порушення", - пояснив Ігор Купранець.

За словами начальника Департаменту, щоб побороти "лісову мафію", потрібно об'єднати зусилля. Наразі вже створені передумови для виправлення критичної ситуації. Як стало відомо, 16 листопада був підписаний меморандум про співпрацю між Департаментом захисту економіки та Держлісагенством. Спільна праця двох структур покликана запобігти незаконним рубкам та оперативно притягувати до відповідальності порушників законодавства.

"Я впевнений, що це ефективний крок для наведення порядку. На базі Національної поліції буде створено групу зі співробітників поліції, Державної фіскальної служби і представників Держагентства лісових ресурсів. Така співпраця дозволить оперативно не тільки протистояти незаконному експорту, а й припиняти злочинну діяльність на стадії її зародження", - переконаний Ігор Купранець.

Таку ініціативу підтримують і експерти лісової галузі. Зокрема Юрій Марчук, національний координатор програми FLEG та завідувач кафедри дендрології та лісової селекції НУБІП України розповів, що стиковка служб потрібна.

"Такі перевірки дуже потрібні. Щоб навести лад, потрібен комплексний підхід. Тому ідея має право на життя і повинна бути. Потрібно працювати по схемі походження деревини як у Європі. І тоді буде порядок", - розповів Юрій Марчук.

Він пояснив, що в такій співпраці структур легко виявляти порушників. Для контролю експорту, досить спів ставити кількість лісообробних підприємств, об'єм їх продукції за місяць та об'єми продажі деревини лісгоспами. Адже не може в районі оброблятися більше деревини ніж офіційно рубається.

У Департаменті розповіли, що за час проведення профілактичних заходів експорт лісопродукції знизився в 5 разів. А у співпраці він ще покращиться.

"Якщо раніше щомісяця на експорт було заявлено 1,5-2 тисячі вагонів, а за добу йшло 250-300, то станом на сьогодні велика частина заявок відкликана, а за добу відправляється 50. Якщо об'єднати зусилля трьох підрозділів, ці показники будуть ще нижчими. Для бізнесу є лише один шлях - переводити свою діяльність в законне русло", - переконаний Ігор Купранець.