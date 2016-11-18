Трамп заявив, що переконав власника Ford не переносити завод зі США до Мексики
У США 8 листопада відбулися 45-ті президентські вибори, перемогу на них здобув кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.
Обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що голова правління автоконцерну Ford Motor Company Білл Форд відмовився від ідеї переносити виробництво зі свого заводу Лінкольн у штаті Кентуккі в Мексику.
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"Тільки що подзвонив мій друг Білл Форд, голова Ford, і повідомив мені, що він збереже завод Лінкольн в Кентуккі, не переносить у Мексику", — написав Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.
Трамп також зазначив, що багато працював з Біллом Фордом над тим, щоб зберегти завод. "Я був зобов'язаний це зробити для великого штату Кентуккі за його довіру до мене", — додав він.
Just got a call from my friend Bill Ford, Chairman of Ford, who advised me that he will be keeping the Lincoln plant in Kentucky - no Mexico— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2016
Як повідомляв УНІАН, в США 8 листопада відбулися 45-ті президентські вибори, перемогу на них здобув кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.
Під час передвиборної гонки Трамп обіцяв повернути робочі місця з Китаю до США. Також Трамп пообіцяв звести торгові бар'єри і натуральну стіну на мексиканському кордоні, а також депортувати 11 мільйонів нелегальних мігрантів, серед яких багато мексиканців.
Але після виборів він сказав, що депортації повинні бути піддані до трьох мільйонів нелегальних мігрантів з числа тих, за якими числяться кримінальні злочини.