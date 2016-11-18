У Росії слідом за порошковим алкоголем хочуть заборонити пудру, тіні та рум'яни

У Росії порошкоподібна декоративна косметика — тіні, пудра, рум'яна, сухі духи тощо — незабаром може потрапити під заборону, пишуть "Известия".

Росспоживнагляд підготував законопроект, що забороняє виробництво і поширення в РФ алкоголю у вигляді порошку — молекулярно-інкапсульованого алкоголю, який при розведенні у воді дозволяє отримати спиртовий напій. Однак під визначення порошкового алкоголю потрапляють і деякі види декоративної косметики.

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Законопроект Росспоживнагляд розробив з тим, щоб обмежити споживання потенційно небезпечної продукції — алкоголю в порошку. «В даний час в світі з'явилася порошкоподібна спиртовмісна продукція, яка при додаванні води в певній пропорції перетворюється в алкогольний напій», — йдеться в пояснювальній записці до закону, при цьому Росспоживнагляд додає, що в Росії «не проводилися дослідження безпеки використання в харчуванні населення такого виду продукції». Подібні випробування не проводилися і в інших країнах — принаймні в зарубіжній науковій літературі даних про токсиколого-гігієнічні дослідження цієї продукції немає, зазначає відомство.

В Євросоюзі алкоголь в порошку заборонений, в США його можна купити лише в деяких штатах, підкреслює Росспоживнагляд. Хоча придбати сипучий алкоголь непросто і в Росії — більшість сайтів, які здійснюють продаж, на момент написання матеріалу виявилися недоступні. Однак з опублікованій на них інформації випливає, що одна упаковка продукту коштує близько 150 рублів, при цьому на виході виходить келих слабоалкогольного напою в 3%.

Між тим, у Російській парфюмерно-косметичній асоціації «Известиям» повідомили, що до 5% парфумерно-косметичного ринку припадає на порошкоподібну продукцію з вмістом спирту — тобто потрапляє під визначення алкоголю в порошку. Мова йде про декоративну косметику — тіні, рум'яну, пудру, сухі духи та інший товар.

"У виробництві косметики спирт може виконувати різні функції — віддушка, розчинник компонентів, і в кінцевій продукції деякий його зміст зберігається", — пояснила виконавчий директор асоціації Олександра Скоробогатова.

Експерт також додала, що кількість інгредієнтів при використанні косметики величезна — понад 10 тис., і, за її словами, «якщо ти не використовуєш спиртовмісткий компонент, то будеш використовувати його завтра».

У Російській парфюмерно-косметичній асоціації сказали, що вже ведуть неформальні переговори по цьому пункту зі службою, однак остаточне рішення ще не прийнято.