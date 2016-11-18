Українське судно почало розвідку нафтогазових родовищ у Чорному морі (фото)

Єдине в Україні науково-дослідне судно "Искатель" початок сейсморозвідувальні і геохімічні роботи з метою пошуку нафтогазових родовищ на північно-західному шельфі Чорного моря, повідомила прес-служба Державна служба геології та надр України.

Згідно з повідомленням, спеціалізоване судно вийшло в рейс на десять днів. На борту судна 27 членів екіпажу, серед яких і члени наукової експедиції.

По закінченні сейсморозвідувальних робіт дані будуть вивчені фахівцями Причорноморського державного геологічного підприємства.

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У прес-службі нагадали, що рейсове завдання цього судна передбачає виконання робіт у межах Кілійського-Зміїного уступу і Криловського прогину в районі північно-західного шельфу Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, Держгеонадр в 2015 році активізувала роботи з проведення геологічної розвідки з метою пошуку родовищ корисних копалин.

В минулому році було відновлено фінансування морських робіт та проведено ремонт судна "Искатель".