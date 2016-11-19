Секретні випробування нової української ракети: експерт озвучив деталі

Про це розповів експерт у сфері розвитку військово-промислового комплексу (ВПК) Максим Глущенко, передає "Обозреватель".

"Це проект з грифом "секретно" і детальної інформації про нього немає, але відомо, що ракета пролетіла близько 60 км і вразила ціль. При цьому точність влучання становила 50 метрів. Можливо, йдеться про випробування ракет "Вільха". Той факт, що наші вчені змогли створити сучасну зброю без традиційної кооперації з РФ, говорить сам за себе. Це хороший знак", — сказав Глущенко.

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На думку фахівця, при достатньому фінансуванні через півтора-два роки ця зброя має всі шанси потрапити до Збройних сил, що стане величезним успіхом для України.

"Тактико-технічні характеристики зброї поки не розголошуються, але, швидше за все, вони прийдуть на заміну радянським ракетним комплексам "Точка-У", — резюмував Глущенко.

Нагадаємо, 16 листопада радник президента України Юрій Бірюков опублікував відео випробувань нової точної української ракети.