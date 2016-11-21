Крюківський завод поставить "Укрзалізниці" 350 вантажних вагонів

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська область) підписав контракт на постачання до кінця цього року 350 вантажних вагонів для компанії "Укрзалізниця".

Як повідомила УНІАН прес-секретар підприємства Ганна Кудіяров, договір на постачання вантажних вагонів згідно проведених тендерів було підписано 18 листопада.

За її словами, підприємство виграло кілька тендерів і поставить "Укрзалізниці" 350 піввагонів моделі 12-783 з модернізованою візком, яка дозволить збільшити міжремонтний пробіг вагонів.

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Як повідомив УНІАН голова правління підприємства Анатолій Шабала, завод вже приступив до виконання контракту, а поставка першої партії вагонів в кількості 50 штук очікується на початку грудня.

У прес-службі заводу додали, що напіввагон моделі 12-783 – це універсальний чотиривісний суцільнометалевий вагон зі зварним кузовом збільшеного об'єму – 78 кубометрів, виготовлений з низьколегованих сталей. Він призначений для перевезення сипучих, пакетованих, штучних вантажів, що не потребують захисту від атмосферних опадів. Вантажопідйомність – 70 тонн. Конструкційна швидкість – 120 кілометрів на годину. Призначений термін служби – 22 роки.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.