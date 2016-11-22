Московський суд зобов'язав ДП "Антонов" виплатити Міноборони РФ 180 мільйонів рублів

Про це повідомляється на сайті суду.

Всього позивачі вимагали стягнути з ДП "Антонов" 357,48 млн руб.

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Також, російський суд зобов'язав українську компанію виплатити 200 тисяч рублів держмита.

"Рішення може бути оскаржене в Дев'ятий арбітражний апеляційний суд протягом місяця з дати його прийняття", - сказано в резолютивній частині рішення суду.

За даними матеріалів справи, в 1989 році міністерство і підприємство уклали договір про будівництво літака Ан-70, але роботи "виконані не були", пише Газета.ру.

Міноборони подало позов до "Антонова" на 357,4 млн руб в 2015 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що державне підприємство "Антонов" виграло в Російській Федерації спір проти російського підприємства "Авіакор - авіаційний завод" у справі про виплату роялті за використання товарного знаку при виробництві літаків.