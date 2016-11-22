Газ для промисловості подорожчає з грудня

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» з 1 грудня 2016 року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 5,4% порівняно з листопадом 2016 року – до 7 780,8 грн за тис. куб. м із 7 380 грн за тис. куб. м, йдеться в повідомленні компанії.

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Водночас, за даними «Нафтогазу», максимальні ціни на природний газ для промспоживачів із 1 грудня буде підвищено на 4,8% – до 8 577,6 грн за тис. куб. м порівняно з 8 182,8 грн за тис. куб. м місяцем раніше.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» чи буде купувати не менш ніж 50 млн кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна палива. В усіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Всі ціни на паливо вказані з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, із 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У листопаді 2016 року «Нафтогаз» підвищив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 16% порівняно з жовтнем 2016 року – до 7 380 грн за тис. куб. м, а також максимальні ціни – на 15%, до 8 182,8 за тис. куб. м.