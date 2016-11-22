Трамп заявив, що скасує обмеження на виробництво вуглеводнів у США

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що на посту голови держави скасує обмеження на виробництво вуглеводнів, включаючи шельфові родовища.

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"Я відміню обмеження, що вбивають робочі місця, в галузі виробництва енергії в Америці, включаючи енергоресурси на шельфі і вугілля, створивши мільйони високооплачуваних робочих місць. Це те, чого ми прагнемо, те, чого ми чекаємо", — заявив Трамп у відеозверненні, опублікованому штабом новообраного президента.

Трамп вступить на посаду 20 січня.