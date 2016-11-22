"Південмаш" у листопаді поставить дві конструкції для ракети-носія Antares

14:13, 22 листопада 2016
Промисловість
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Загалом до кінця 2018 року планується здійснити п'ять пусків ракети-носія Antares, а з 2019 по 2024 роки - ще шість.

Ілюстрація REUTERS

Держпідприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" в листопаді поточного року планує відвантажити для американської компанії Orbital ATK дві основні конструкції першого ступеня ракети-носія Antares.

Про це повідомила прес-служба Державного космічного агентства України (ДКАУ).

"Південний машинобудівний завод ім. Макарова" готує на листопад 2016 року відвантаження для американської компанії Orbital ATK двох основних конструкцій першої ступені ракети-носія Antares, вантажні рейси якої до Міжнародної космічної станції в рамках контракту з NASA були відновлені в жовтні цього року з Среднеатлантического регіонального космодрому на острові Уоллопс. Планується, що найближчим часом відразу дві ракети будуть доставлені в Миколаївський порт для відправки до місця старту", - йдеться в повідомленні.

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Представники агентства додали, що до кінця 2018 року планується здійснити п'ять пусків ракети-носія Antares, а з 2019 по 2024 роки - ще шість.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня з космодрому Уоллопс (США) успішно стартувала ракета-носій Antares.

Проект "Antares" було розпочато в 2013 році. У цьому проекті Україна створює основну конструкцію першого ступеня ракети-носія Antares, яка призначена для доставки вантажів на МКС. З початку реалізації програми відбулося 6 пусків, 5 з яких були успішними.

У 2014 році через проблеми з двигуном ракета вибухнула за кілька секунд після старту, а проект було припинено. Американська сторона прийняла рішення замінити двигун російського виробництва. Останні півтора року українські фахівці займалися модернізацією першої ступені, адаптуючи її до нового двигуна.

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