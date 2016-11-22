Україна зніме мораторій на експорт лісу, але введе експортні мита – експерт

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав політолог Вадим Карасьов.

«Як і було обіцяно європейцям, мораторій Україна зніме. Разом з тим, чиновники внесли в документ низку норм, які, м'яко кажучи, викликають здивування», - посилається Карасьов текст законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань експорту лісоматеріалів», передає Главком.

Зокрема, до січня 2020 року експорт лісу буде дозволений тільки за зовнішньоекономічними контрактами, реєструвати які доведеться в Мінекономрозвитку.

«Як повернення реєстрації контрактів ув'язується з курсом на дерегуляцію, прозорість і боротьбу з корупцією, яку нібито проводить Кабмін Гройсмана? Чи знає про цю норму законопроекту прем'єр? Або це самодіяльність його підлеглих, яка пахне бажанням залишити лазівку для корупції?» - запитує Вадим Карасьов.

Викликає у політолога запитання ще одна новела законопроекту - 20-відсоткове експортне мито на ліс-кругляк.

«Але ж європейці не ідіоти. У відповідь вони введуть імпортне мито на українську деревообробку. Кого ми хочемо обдурити? Росія вже намагалася провернути такий фокус - не вийшло. Ми хочемо наступити на ті ж граблі, наївно вважаючи, що нашу маленьку хитрість ніхто не розкусить», - зазначає Карасьов.

Він нагадує, що Європа вже рік вимагає скасувати мораторій на експорт українського лісу, який суперечить Угоді про зону вільної торгівлі.

«Вимоги європейців логічні. Якщо Україна збиралася будувати торговельні бар'єри, навіщо їй потрібна була Європа? - продовжує Вадим Карасьов. - Вимагаємо від Європи життя за правилами, давайте самі їх дотримуватися. Найжорстокішим чином боротися з незаконними рубками, але при цьому жити за правилами вільного ринку і не намагатися надурити партнерів».

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів направив до Європейської комісії комплексний документ для вирішення питання експорту деревини за принципами відкритого ринку і виконання угод із Євросоюзом.

Закон про 10-річну заборону експорту лісо- і пиломатеріалів у необробленому вигляді Верховна Рада ухвалила у квітні 2015 року. Мораторій на вивезення кругляка, крім сосни, діє з 1 листопада 2015 року, а на деревні породи сосни заборона буде запроваджена з 1 січня 2017 року.

Як неодноразово заявляв глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі, скасування заборони на експорт лісу є умовою отримання Україною макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро.