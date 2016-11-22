"Антонов" оскаржить рішення російського суду про виплату $2,8 мільйона Міноборони РФ

Держпідприємство "Антонов" має намір оскаржити рішення Арбітражного суду Москви, винесене 18 листопада, про стягнення з підприємства неустойки на користь Міноборони Російської Федерації в розмірі 180 млн рублів (2,8 млн дол. - УНІАН).

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Антонова".

"18 листопада 2016 році було оголошено резолютивну частину рішення суду, згідно з якою позов задоволено частково, в розмірі 180 млн рублів. Наразі питання оскарження зазначеного рішення опрацьовується фахівцями юридичного управління держпідприємства "Антонов", - повідомили представники підприємства.

За словами прес-служби, Міністерство оборони РФ звернулося до Арбітражного суду міста Москва з позовом про стягнення 753,3 млн рублів неустойки за прострочення виконання зобов'язань із проведення дослідно-конструкторських робіт зі створення військово-транспортного літака Ан-70.

"У ході судового процесу держпідприємство "Антонов" надавало аргументи проти задоволення вимог, викладених у позові", - додали представники "Антонова", зазначивши, що додаткові коментарі буде надано лише після отримання підприємством повного тексту рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво "Антонова" повідомило, що в 2017 році планує повністю завершити програму імпортозаміщення російських комплектуючих.

Крім того, президент "Антонова" Олександр Коцюба повідомив, що до кінця року держпідприємство має намір згорнути спільні з Росією транспортні проекти, зокрема, в рамках спільної роботи з транспортною компанією «Волга-Дніпро».

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.