Полторак обговорив з президентом Пакистану можливу торгівлю боєприпасами і співробітництво у танкобудуванні

На цьому він наголосив під час зустрічі з президентом Республіки Пакистан Мамнуном Хусейном і Федеральним міністром оборонної промисловості Рана Танвір Хусейном у рамках свого візиту до цієї країни, повідомляє прес-служба Міноборони.

Президент Пакистану запропонував активізувати співробітництво між двома державами у питаннях військово-промислової сфери.

«Мені відомо, що військово-промисловий комплекс України досить розвинутий. Тому я би хотів ініціювати поглиблення наших взаємовідносин та розглянути можливість створення спільних підприємств у цій галузі», - сказав Хусейн.

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Також, за його словами, Пакистану цікавий досвід України в галузі суднобудування та розвитку інформаційних технологій.

В свою чергу Полторак зазначив, що потенціал двостороннього співробітництва ще не вичерпаний, адже є низка довготривалих проектів. Зокрема, йдеться про сферу танкобудування.

«В даний час нам цікавий ваш досвід у створенні концерну з виготовлення озброєння та боєприпасів. І ми вже досягли певних домовленостей у цьому напрямку. Найближчим часом наші експерти приїдуть в Пакистан для вивчення досвіду розгортання такого виробництва», - сказав міністр оборони України.

Зазначається, що під час зустрічі сторони також обговорили питання можливої торгівлі боєприпасами між країнами.