Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося до 0,8%

Зростання промислового виробництва в Україні в жовтні 2016 року в річному вираженні, порівняно з жовтнем 2015 року сповільнилася до 0,8% з 2% місяцем раніше.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем вереснем 2016 року, в жовтні зростання промвиробництва прискорилося до 5,7% після 4,4% зростання у вересні до серпня.

З початку року, за січень-жовтень порівняно з аналогічним періодом минулого року, промвиробництво в Україні зросло на 1,9%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання промвиробництва в жовтні 2016 року порівняно з жовтнем 2015 року зафіксовано у виробництві інших машин та устаткування – на 12,4%, виробництві електроустаткування – на 6,7%, постачання електроенергії, газу і пари – на 3,7%.

Найбільше зростання порівняно з вереснем 2016 року зафіксоване у постачанні електроенергії, газу і пари – на 19%, харчової промисловості – на 13,7%, видобутку металевих руд – на 11,6%.

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Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, зростання промвиробництва в Україні у вересні 2016 року порівняно з вереснем 2015 року сповільнилося до 2% з 3,4% місяцем раніше. Порівняно з серпнем 2016 року у вересні зафіксовано зростання промвиробництва на 4,4% після падіння на 0,8% в серпні до липня. За січень-вересень порівняно з аналогічним періодом минулого року промвиробництво в Україні зросло на 2%.

2015 року порівняно з 2014 роком падіння промвиробництва прискорилося до 13,4% з 10,7%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, за підсумками 2016 року зростання промислового виробництва в Україні може становити 3%.