"Укроборонпром" на виставці у Пакистані показав макети "Оплоту", БТРів та протитанкових ракет (відео)
09:56, 23 листопада 2016Промисловість
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У вівторок, 22 листопада державний концерн "Укроборонпром" взяв участь у міжнародній виставці IDEAS-2016 у Пакистані.
"Укроборонпром" взяв участь у міжнародній виставці IDEAS-2016 / Укроборонпром
Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".
На українському стенді представлені макети ОБТ БМ "Оплот", бронетранспортерів "БТР-3Е1" та "БТР-4", протитанкових ракет, а також система активного захисту.
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Участь у виставці беруть 6 підприємств-учасників концерну.
Раніше державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства країни, здійснив поставку четвертої партії танків "Оплот" до Таїланду за контрактом, підписаним у 2011 році.
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