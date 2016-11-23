"Укроборонпром" на виставці у Пакистані показав макети "Оплоту", БТРів та протитанкових ракет (відео)

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

На українському стенді представлені макети ОБТ БМ "Оплот", бронетранспортерів "БТР-3Е1" та "БТР-4", протитанкових ракет, а також система активного захисту.

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Участь у виставці беруть 6 підприємств-учасників концерну.

Раніше державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства країни, здійснив поставку четвертої партії танків "Оплот" до Таїланду за контрактом, підписаним у 2011 році.