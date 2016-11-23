Кабмін планує розірвати договір з Росією про ремонт військової авіатехніки
Також уряд розгляне питання про внесення змін до законодавства про радіочастотний ресурс та впорядкування роботи Зони відчуження.
Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 23 листопада, планує розглянути понад 30 питань, серед яких розірвання українсько-російського договору про ремонт військової авіатехніки, внесення змін у законодавство про радіочастотний ресурс, а також упорядкування роботи Зони відчуження.
Про це йдеться в порядку денному роботи уряду.
Крім того, міністри обговорять різні аспекти аудиту фінансової діяльності суб'єктів господарювання, призначать стипендії представників медійної сфери, обговорять ряд питань земельних відносин, а також питання розподілу доходів від реалізації конфіскованого за рішенням суду майна.
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Окремі пункти порядку денного роботи уряду – затвердження порядку звільнення від сплати ПДВ операцій з постачання послуг для реалізації проекту реконструкції Бортницької станції аерації, проведення в Україні міжнародних форумів "Innovation market" та "Інноваційна економіка та наука", а також призначення представника Кабінету міністрів у Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що уряд має намір прийняти ряд рішень по дерегуляції.
Засідання уряду, як очікується, почнеться в 11:00.