Кабмін планує розірвати договір з Росією про ремонт військової авіатехніки

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 23 листопада, планує розглянути понад 30 питань, серед яких розірвання українсько-російського договору про ремонт військової авіатехніки, внесення змін у законодавство про радіочастотний ресурс, а також упорядкування роботи Зони відчуження.

Про це йдеться в порядку денному роботи уряду.

Крім того, міністри обговорять різні аспекти аудиту фінансової діяльності суб'єктів господарювання, призначать стипендії представників медійної сфери, обговорять ряд питань земельних відносин, а також питання розподілу доходів від реалізації конфіскованого за рішенням суду майна.

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Окремі пункти порядку денного роботи уряду – затвердження порядку звільнення від сплати ПДВ операцій з постачання послуг для реалізації проекту реконструкції Бортницької станції аерації, проведення в Україні міжнародних форумів "Innovation market" та "Інноваційна економіка та наука", а також призначення представника Кабінету міністрів у Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що уряд має намір прийняти ряд рішень по дерегуляції.

Засідання уряду, як очікується, почнеться в 11:00.