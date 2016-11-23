Україна модернізує для Пакистану танки на суму понад $600 мільйонів

Державна компанія "Укрспецекспорт", яка входить до складу держконцерну "Укроборонпром" і є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки в Україні, підписала договір з Пакистаном на ремонт і модернізацію танків на суму 600 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства оборони України, документ підписали сьогодні, 23 листопада, генеральний директор "Укрспецекспорту" Павло Букін і голова правління Підприємства важкої промисловості HIT TAXILA генерал-лейтенант Ваджит Саїд Хусейн.

"Домовленості стосуються технічного обслуговування і модернізації танків. Як наслідок, українські підприємства військово-промислового комплексу отримають замовлення на суму понад 600 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

Підписання документа відбулося за участю міністра оборони України Степана Полторака, першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського і федерального міністра оборонної промисловості Пакистану Рана Танвира Хусейна.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг експортних контрактів на поставку продукції військового призначення, підписаних держконцерном "Укроборонпром", з початку 2016 року склав 1,5 мільярда доларів. Основними замовниками українського озброєння є Саудівська Аравія та Ірак. Крім того, у списку основних експортерів українського озброєння Китай, Індія, Казахстан, Азербайджан, Пакистан, а також ряд африканських країн, зокрема Алжир, Єгипет, Ефіопія, Ангола і Нігерія.

Довідка УНІАН. Держкомпанія "Укрспецекспорт" є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічного співробітництва) в Україні. Компанія об'єднує ряд дочірніх підприємств – виробників спецтехніки.