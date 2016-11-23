"Укроборонпром" недофінансують на мільярд гривень

Про це кореспонденту УНІАН повідомив гендиректор концерну Роман Романов.

"Ми недоотримаємо близько 1 млрд грн", - сказав він.

Читайте такожПорошенко вивів Пашинського зі складу наглядової ради "Укроборонпрому"

Романов наголосив, що у зв'язку з цим сотні співробітників підприємств, що входять до концерну, будуть відправлені у вимушену відпустку.

"Житомирський бронетанковий - близько 500 осіб підуть в неоплачену відпустку, Львівський бронетанковий - 150", - сказав Романов і додав, що в разі проблем з фінансуванням концерн може почати звільнення персоналу.

За його словами, причиною недофінансування держоборонзамовлення стала неефективна робота Верховної Ради в прийнятті необхідних законопроектів.

Також Романов додав, що "Укроборонпром" не має поточних зобов'язань перед Міноборони України щодо держоборонзамовлення за 2014-2016 роки.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Степан Полторак повідомив, що цього року армія недоотримає фінансування в обсязі 3,6 млрд грн, який становлять кошти від конфіскату.

Відповідно до держбюджету на 2016 рік, фінансування Міністерства оборони України повинно було становити 55,6 млрд грн. У 2017 році на потреби Міноборони планується виділити 64 млрд грн.