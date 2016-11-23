Половина підприємств "Укроборонпрому" збиткові - гендиректор

У структурі державного концерну "Укроборонпром" лише 56 підприємств з 105, що перебувають у складі концерну, стали прибутковими за підсумками 9 місяців поточного року.

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Про це на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони повідомив гендиректор концерну Роман Романов.

"У складі концерну на даний момент 105 підприємств... Прибуткові на сьогодні лише 56 підприємств", - сказав він.

За словами Романова, концерн має намір ліквідувати шість збиткових підприємств.

Як повідомляв УНІАН, за словами Романова, в цьому році концерн недоотримає близько 1 млрд грн за держоборонзамовленням на 2016 рік.

Раніше в концерні повідомили, що "Укроборонпром" у рамках державного оборонного замовлення на 2016 рік отримав на ремонт, модернізацію і виробництво нового озброєння 4,4 млрд грн. Згідно з повідомленням прес-служби концерну, в загальному обсязі держоборонзамовлення, яке у цьому році сстановило 13,5 млрд грн, на підприємства концерну припало лише 32,5%.