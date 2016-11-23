"Антонов" у грудні представить новий транспортний літак Ан-132

Урочисте викочування нового транспортного літака Ан-132 відбудеться в грудні цього року.

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Про це під час брифінгу повідомив гендиректор концерну "Укроборонпром" Роман Романов.

"Вже в грудні ми представимо новий літак Ан-132", - сказав Романов

Раніше в інтерв'ю УНІАН керівник програми-заступник головного конструктора ДП «Антонов» Олександр Хохлов повідомив, що в рамках виконання контракту з аравійським підприємством KACST підприємство планує вже в першому кварталі 2017 року надіслати замовнику - Саудівській Аравії - перший літак Ан-132.

У кінці лютого 2015 року "Антонов" і аравійське підприємство Taqnia Aeronautics підписали угоду про кооперацію щодо організації в Королівстві Саудівська Аравія (КСА) літакобудівного комплексу і виробництва літаків Ан-132, Ан-148 і Ан-178. Збірка першого екземпляра Ан-132D проходить на потужностях "Антонова" в Києві.

За оцінками "Антонова", потреба ринку в літаках типу Ан-132 на найближчі 20 років становить близько 900 одиниць. У жовтні 2015 року був підписаний контракт на постачання двигунів PW150A компанії Pratt & Whitney для літака - демонстратора Ан-132D. У березні поточного року "Антонов" підписав контракт з американською компанією Honeywell International Inc. на поставку бортової електроніки для Ан-132D.