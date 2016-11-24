Зроблено в Україні: "Антонов" завершує збірку першого літака Ан-132 (фото)

Державне підприємство «Антонов» завершує роботи зі складання першого примірника нового літака Ан-132.

Читайте такожУкраїнський літак-гігант "Мрія" перевіз рекордний вантаж (відео)

У мережі Facebook опублікували фотографії, які підтверджують, що літак практично готовий: повністю зібраний фюзеляж, встановлені крила і двигуни виробництва Pratt& Whitney Canada.

Як повідомляв УНІАН, викочування літака відбудеться вже в грудні.

Раніше в інтерв'ю УНІАН керівник програми-заступник головного конструктора ДП «Антонов» Олександр Хохлов повідомив, що в рамках виконання контракту з аравійським підприємством KACST підприємство планує вже в першому кварталі 2017 року надіслати замовнику - Саудівській Аравії - перший літак Ан-132.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.