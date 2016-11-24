На експортне мито на деревину європейці можуть відповісти митом на нашу продукцію – експерт

Таку думку висловив національний координатор програми FLEG Світового банку Юрій Марчук, коментуючи пропозиції уряду щодо скасування мораторію на експорт деревини.

«Норма про експортне мито на рівні 20 відсотків спрямована на насичення деревиною внутрішнього ринку. Тому виникає питання: якщо ми вводимо таке мито на нашому кордоні, то чи не введуть нам мито на якусь нашу продукцію на кордоні ЄС?» – заявив Юрій Марчук.

Він також зазначив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі не лише реєструватиме зовнішньоекономічні контракти на експорт деревини, а й визначатиме квоти продажу лісу за кордон.

«МЕРТ визначатиме квоти на деревину, яку можна експортувати. Об’єми заготовлюваної деревини відомі, відповідно до них міністерства фінансів і економіки вже сформували бюджет на 2017 рік, у якому закладена сплата за використання лісових ресурсів. Якою буде потреба внутрішнього ринку в деревині, могли би показати відкриті торги. Якщо би їх провели чесно, то ми побачили б, скільки деревини «ковтне» внутрішній ринок. Фактично, зовнішньоекономічна діяльність буде йти по залишковому принципу», - пояснив Юрій Марчук.

Експерт додав, що торгівля за таким принципом дискримінує експортерів, а на запровадження квот потрібно буде отримати погодження в ЄС.

«Питання квотування викликає запитання до України, яка підписала економічні договори з Євросоюзом і СОТ. Це, безумовно, дискримінаційний захід», - вважає експерт.

Юрій Марчук також зазначив, що пропозиція уряду скасувати мораторій на експорт деревини нівелює можливе запровадження економічних санкцій Євросоюзу.

«Мораторієм ми зробили те, що не підписували в договорах із Євросоюзом. Якщо б запровадили мораторій з точки зору екологічних проблем, наприклад, такий-то вид деревини зникає, тому забороняємо його дорубувати, ніхто б нам і слова не сказав. Але якщо ми заборонили експорт, а продовжуємо переробку і збільшуємо на європейському ринку обсяг напівфабрикату, то можемо нарватися на зустрічні санкції Євросоюзу, і не тільки по цій групі деревини, а й по інших групах», - додав Юрій Марчук.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів направив до Європейської Комісії документ для вирішення питання експорту деревини за принципами відкритого ринку і виконання угод із Євросоюзом. Зокрема, пропонується скасувати мораторій на вивіз деревини й запровадити зовнішньоекономічні контракти та 20-відсоткове експортне мито. Дві останні пропозиції, на думку профільних експертів, справлять негативний вплив на лісову галузь.

Закон про заборону експорту лісо- і пиломатеріалів у необробленому вигляді Верховна Рада ухвалила у квітні 2015 року. За ним, мораторій на вивезення кругляка, крім сосни, діє з 1 листопада 2015 року. Заборона на експорт сосни буде запроваджена з 1 січня 2017 року.