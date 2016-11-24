Великі та середні підприємства України отримали 82 мільярди прибутку проти збитку роком раніше

Великі та середні підприємства України, за попередніми даними, в січні-вересні поточного року отримали близько 82 мільярдів гривень прибутку до оподаткування, тоді як за аналогічний період минулого року результат був збитковим і становив 183,9 мільярда гривень.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у січні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року фінансовий результат прибуткових підприємств України зріс на 16% - до 270,5 мільярда гривень, тоді як фінансовий результат збиткових підприємств знизився на 54,8%, до мінус 188,5 мільярда гривень.

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Також повідомляється, що кількість збиткових підприємств в Україні по відношенню до загальної їх кількості за підсумками півріччя знизилася на 7 процентних пунктів – до 32,8%.

Згідно з повідомленням, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, великі і середні підприємства України, без обліку бюджетних установ, за попередніми даними, за 2015 рік отримали 230,6 мільярда гривень збитку до оподаткування, що в 1,7 рази менше уточнених даних по збитку до оподаткування за попередній рік на рівні 389,1 мільярда гривень.