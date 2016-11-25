Спиртзаводи Львівщини запрацюють на повну та вийдуть на нові ринки збуту

Про це йшлося під час робочого візиту керівництва ДП «Укрспирт» на Вузлівський та Угерський спиртзаводи Львівської області.

За словами т.в.о. директора – заступника директора ДП «Укрспирт» Олега Дрожжіна на сьогодні ДП «Укрспирт» налічує 41 підприємство. Загальна потужність цих підприємств перевищує 30 млн декалітрів спирту в рік. В той час як потреба української горілчаної промисловості - перевищує 7 млн декалітрів в рік.

«Тобто маємо зайві потужності. Не можна бути залежним від одного ринку на 97%, з таким великим ризиком жодне підприємство не може жити. Потрібно шукати нові ринки збуту. До прикладу, на спирт-сирець є дуже великий попит закордоном, також технічний спирт марки Б, також плануємо переводити підприємства на біоетанольну схему», - пояснив Олег Дрожжін.

Що стосується Вузлівського спиртзаводів - керівництво ДП «Укрспирт» оцінило роботу підприємства позитивно. Зокрема, Вузлівський спиртзавод випускає спирт «Пшенична сльоза», який відповідає найкращим якостям і його купують провідні виробники горілчаної сфери. Проблем зі збутом немає - в місяць Вузлівський спиртзавод отримуємо 4 млн грн чистого прибутку. Тому прийнято рішення дооснастити спиртзавод за сучасними стандартами, щоб збільшити виробничу потужність, в т.ч. для експорту продукції.

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Далі керівництво ДП «Укрспирту» взяло участь у запуску Угерського спиртзаводу, який перепрофілювали під виробництво спиртовмісної продукції технічного та побутового призначення. Введення у роботу цього спиртзаводу високо оцінив голова ліквідаційної комісії концерну «Укрспирт» Ігор Ільчишин. Після шести років просто, тепер Угерський спиртзавод вироблятиме засоби проти обмерзання, органічний розріджувач для лаків, фарб та розчинників та компоненту добавки антидетонаційної для бензинів «КДА». Окрім того, продукції Угерського спиртзаводу реалізовуватимуть поліграфічним кампаніям, виробникам фарб і лаків органічного виробництва, а також нафтопереробним підприємствам. Ведуться перемовини щодо збуту їхньої сировини за кордон.

Участь в роботі виїзного засідання ДП «Укрспирт» взяли: заступник директора ДП «Укрспирт» Олег Дрожжін, голова ліквідаційної комісії концернту «Укрспирт» Ігор Ільчишин, радник директора ДП «Укрспирт» – заступник голови профспілки Юрій Лучечко, а також керівництво Львівської облдержадміністрації, директора спиртзаводів. Окрім вищезгаданого, учасники виїзного засідання обговорили питання приватизації та відновлення виробництва на інших заводах Львівської області.