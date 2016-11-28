Ціни на метали продовжують зростати на обіцянках Трампа

Цинк, свинець і мідь дорожчають на тлі обіцянок обраного президента США Дональда Трампа вкласти $500 млрд в інфраструктуру, а також через скорочення обсягів видобутку. За прогнозами аналітиків, попит на ці метали продовжить зростати.

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Січневі ф'ючерси на цинк на Шанхайській ф'ючерсної біржі подорожчали за підсумками останньої торгової сесії на 7% — до $3,5 тис. за тонну. Станом на 1 лютого 2016 року вартість січневого ф'ючерсу на цинк становила $1,9 тис. за тонну, тобто зростання вартості приблизно 80%, випливає з даних біржових торгів, повідомляє RNS.

1 лютого січневий «свинцевий» ф'ючерс можна було купити в Шанхаї за $1,86 тис. за тонну металу. В даний час його вартість зросла приблизно на 68% — до $3,12 тис. за тонну.

Мідь також дорожчає. З 1 лютого вартість січневих «мідних» ф'ючерсів на Шанхайській біржі зросла на 38% — з $5,15 тис. до $7,13 тис. за тонну міді.

Промислові метали подорожчали в середньому майже на 30% з початку року після трьох років падіння на тлі стабілізації попиту в Китаї, обіцянок обраного президента США Дональда Трампа вкласти $500 млрд в будівництво інфраструктурних проектів і «оживити» американську економіку, а також через закриття ряду гірничодобувних шахт, що призвело до скорочення обсягів поставок. Подальшому зростанню вартості металів також сприяють китайські спекулянти, пише Bloomberg.

Під час президентської гонки Трамп обіцяв вкласти $500 млрд в реалізацію інфраструктурних проектів, що, на думку учасників ринку, буде сприяти підвищенню попиту і вартості міді та інших кольорових металів.