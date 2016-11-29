Гройсман: Україна повинна налагодити серійне виробництво літаків

Україна повинна налагодити серійне виробництво своїх літаків і не лише експортувати їх як високотехнологічний продукт, а й використовувати їх у своїх авіакомпаніях. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в рамках відвідин державного підприємства «Антонов».

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«Це високотехнологічний продукт, яким володіє країна. Україна має всі можливості будувати літаки «з нуля»», - зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що завдання уряду сьогодні - знайти фінансові можливості і необхідні ресурси, щоб відновити літакобудування. «У нас пасажиропотік зростає на 30% на рік. Але на лініях використовують одиниці наших літаків. А, тим часом, за всіма характеристиками український літак - якісний і безпечний. Ми повинні поставити літаки на вітчизняні лінії. Адже ми не зможемо продавати свої літаки, якщо самі на них літати не будемо. Значить, потрібно налагодити серійне виробництво», - сказав Гройсман.

Найбільшим і єдиним виробником літаків в Україні є держпідприємство «Антонов». Серед найвідоміших розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225. Держхолдинг має намір до 2017 року повністю завершити програми імпортозаміщення російських комплектуючих при будівництві своїх літаків, а також модернізації парку транспортних літаків Ан-124-100, які експлуатуються в складі авіакомпанії «Авіалінії Антонова».

На початку листопада президент України Петро Порошенко підписав закон про реструктуризацію на 10 років боргу державного літакобудівного холдингу «Антонов» на суму 706 млн грн і списання пені за нього на суму 565,8 млн грн. На думку влади, це рішення дасть змогу фінансово оздоровити підприємство і надати йому новий імпульс розвитку.