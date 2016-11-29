"Укроборонпром" вперше продемонструє досягнення українського ОПК у штаб-квартирі НАТО

Державний концерн «Укроборонпром», який об'єднує головні підприємства оборонно-промислового комплексу країни, вперше представить досягнення українського оборонно-промислового комплексу в штаб-квартирі НАТО (місто Брюссель).

Читайте такожУзгоджена корпоратизація 5 підприємств "Укроборонпрому", зокрема "Антонова"

Як повідомила прес-служба концерну, презентація відбудеться з 29 листопада по 2 грудня.

Згідно з повідомленням, у рамках заходу будуть присутні як представники приватних компаній вітчизняного ОПК, так і фахівці профільних міністерств і відомств України. Делегацію концерну очолить гендиректор «Укроборонпрому» Роман Романов.

«Укроборонпром» взяв курс переходу на високотехнологічне виробництво, засноване на вимогах міжнародних стандартів, зокрема й нормативних документів НАТО, тому концерну є що обговорити в стінах офісу альянсу», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Романов заявляв, що «Укроборонпром» має намір перейти на стандарти НАТО до 2020 року. За його словами, для переходу підприємств концерну на виробництво техніки за стандартами НАТО необхідно близько 21 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входить більш як сотня підприємств ОПК України.