"Зоря"-"Машпроект": Гройсман має не допустити зриву мільярдного держзамовлення - заява колективу

Про це йдеться у відповідній заяві колективу компанії.

У заяві наголошується, що на початку листопада Сумське НВО через систему ProZorro перемогло в тендері на 4,12 млрд гривень на модернізацію трьох компресорних станцій української газотранспортної системи. За умовами тендеру, близько 30% запланованих робіт повинно виконати державне підприємство Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект», яке входить в структуру «Укроборонпрому».

Однак, як випливає із заяви, договір ще не підписаний та його термін спливає цього тижня.

«Незважаючи на всі обставини, процедура укладення контракту до сих пір не відбулася. З невідомих нам причин підписання угоди відкладається. Цього тижня термін підписання спливає», - йдеться в заяві.

Працівники відзначають, що підприємство майже півтора року готувалося до тендеру, розробляючи кілька варіантів технічних специфікацій компресорних станцій.

«Запропонований проект успішно пройшов кілька експертиз, в тому числі дві державних експертизи. Конкурс був проведений абсолютно прозоро та в межах законодавства України. Електронна система державних закупівель ProZorro акцептувала результати тендерів», - наголошується в зверненні.

У зв'язку з обставинами, що склалися, працівники ДП «Зоря»-«Машпроект» просять главу українського уряду Володимира Гройсмана втрутитися у ситуацію та підтримати національного виробника.

Як відомо, колектив Сумського машинобудівного науково-виробничого об'єднання висловив готовність вийти на акцію протесту під стіни Кабінету Міністрів і Верховної Ради в разі зриву тендеру на оновлення ГТС, в якому підприємство перемогло через «ProZorro». Працівники Сумського НВО відзначили, що не хочуть створювати картинку багатотисячного мітингу для ворогів України, але не можуть змиритися з розбіжностями між керівництвом «Нафтогазу» і «Укртрансгазу», які ставлять особисті інтереси вище державних.