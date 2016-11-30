Україна вперше в історії пропонує союзникам новітню зброю та техніку у штаб-квартирі НАТО (фото)

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, презентації проходять у середу в Брюсселі в рамках Дня української оборонної промисловості в приміщенні НАТО. Також виставлені стенди з макетами продукції, розповсюджується інформаціна продукція.

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В інтерв'ю УНІАН глава Укроборонпрому Роман Романов зазначив, що той факт, що це перший такого роду захід у відносинах України та НАТО говорить про зацікавленість союзників. "Альянсу цікавий наш досвід та можливості. У нас є вся техніка, яка потрібна у сучасному світі, зокрема, бронетехніка, високоточна артилерія, ми рзробляємо та інтегруємо у збройні сили безпілотні системи не тільки традиційні, але й не традиційні, наземні системи типу "Фантом", яка є багатофункціональної системою, і це побачив весь світ. Українська оборона промисловість може запропонувати такий досвід, якого ще не мають союзники", - пояснив він.

При цьому Романов наголосив, що досвід українського ОПК, який був отриманий за два з половиною років гібридної війни, є "унікальним", і мета сьогоднішньої демонстрації - "поєднати цей досвід з можливостями та потенціалом західних компаній". "Стратегія України - це інтеграція в колективну безпеку. Поєднавши зусилля, ми будемо мати більший потенціал для того, щоб забезпечувати мир", - підкреслив глава Укроборонпрому.

Він особливо звернув увагу на той факт, що за цей час український ОПК повністю відновив обороноздатність Збройних сил України та забезпечив їх технікою та озброєнням, відмовившись повністю від російської складової. "Ми дуже швидко перейшли до внутрішнього виробництва", - підкреслив Романов.

Це питання також цікаво і тим союзникам, на озброєнні яких ще стоять зразки озброєння та техніки, які були сумісними з російськими.

Виконуючий обов'язки глави місії України при НАТО Єгор Божок, відкриваючи День української оборонної промисловості наголосив, що це - "не виставка і не ринок". "Російська агресія повністю змінила нашу спільну безпеку. Також змінилися правила гри для нашої оборонної промисловисті. Для України неможливо уявити співпрацю з ворогом, для НАТО це нераціонально та небезпечно. Тому питання заміни імпорту та звільнення від залежності від оборонної промисловості країни-агресора стало пріоритетним питанням порядку денного", - заявив український дипломат.

Божок повідомив, що за два роки війни з Росією українська оборона промисловість отримала "унікальний досвід та створила гарні ідеї, як забезпечити спроможності наших сил без співпраці з країною, яка не так давно була партнером та другом, але стала ворогом для нас та агресором для всієї західної спільноти". "Сьогодні ми продемонструємо ідеї та пропозиції в контексті заміни імпорту та звільнення від залежності від промисловості країни-агресора", - наголосив він.

У свою чергу заступник помічника генерального секретаря НАТО Ернст Герольд (Ernest J. Herold) зазначив, що союзники будуть подовжувати підтримувати Україну, як "через НАТО, так і на двосторонній основі". "Ми будемо покращувати нашу координацію. Безпека та незалежність України є важливою для євро-атлантичної безпеки. Зараз прийшов час, щоб зробити збройні сили України та українські демократичні інституції такими, щоб дійсно відповідали своєму призначенню у відповідності до стандартів НАТО", - сказав він.