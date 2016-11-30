Капітальні інвестиції в металургійне виробництво перевищили 8 мільярдів

Обсяг капітальних інвестицій у сферу металургійного виробництва, у тому числі готової металопродукції, за 9 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 4,9% до 8,173 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики.

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В загальному обсязі інвестицій (по всіх галузях) частка капіталовкладень у металургійне виробництво становила 11,9%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року обсяг інвестицій у цю сферу досяг 12,5 млрд грн.

Протягом січня-березня 2016 року обсяг інвестицій у виробництво металу становив 1,788 млрд грн, а вже через три місяці рівень капіталовкладень зріс до 4,444 млрд грн.