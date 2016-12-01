Заборгованість ОПЗ за газ зросла в 3,5 раза – "Нафтогаз"

Одне з найбільших хімічних підприємств України - Одеський припортовий завод (ОПЗ) з 1 по 30 листопада збільшило заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» в 3,5 раза - до 524,2 млн грн.

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Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу України».

Згідно з повідомленням, рівень оплати спожитого підприємством в 2016 році газу становить 23%.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабмін затвердив умови повторної приватизації 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 млрд грн (близько 200 млн дол.).

Однією з умов приватизації підприємства є погашення покупцем боргу перед «Нафтогазом України» за постачання газу на ОПЗ до кінця 2016 року. Фонд держмайна планує провести повторний конкурс з продажу підприємства 15 грудня.

На початку серпня завод зупинив свою роботу після того, як «Укртрансгаз» повідомив ОПЗ про відсутність підтвердженої заявки на прокачування газу з боку компанії-постачальника для потреб клієнта на минулий місяць. Завод відновив свою роботу 4 жовтня після початку поставок газу «Нафтогазом». На думку голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса, кожен місяць простою генерував 7-9 млн грн збитків.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.