"Ми можемо будувати літаки, трактори, вагони": Гройсман побував на АвтоКрАЗі та випробував безпілотний броньовик (відео)

Україна має максимально використовувати свої виробничі можливості і орієнтуватися на вітчизняний продукт замість того, щоб підтримувати економіки інших країн, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час відвідування Кременчуцького автомобільного заводу (ПАТ «АвтоКрАЗ»).

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«Ми можемо будувати літаки, трактори, вагони. Це гріх, що ми не використовуємо власні позиції, а підтримуємо економіки інших країн. Наше завдання - створити умови для збереження виробництва, - сказав Гройсман. - Зрозуміло, що ми не все можемо виробляти. Але те, чим ми володіємо, там, де ми конкурентні, ми маємо використовувати, налагодити збут всередині країни і завойовувати нові ринки».

Ознайомився з виробництвом автотехніки на АвтоКрАЗ. Приємно вражений! pic.twitter.com/CYJmk8AWBA — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 1 декабря 2016 г.

Гройсман зазначив, що зараз в Україні є великий дефіцит автомобільної техніки, особливо в комунальному господарстві. «Чому ми маємо брати чуже, якщо у нас є своє, яке працює у 70 інших країнах світу?» - сказав очільник уряду.

Він наголосив, що підтримка виробництва, створення нових робочих місць - це основа зростання економіки і, як результат, підвищення якості життя українців. І така політика має реалізовуватися не лише на центральному рівні, а й на місцях.

Гройсман нагадав, що уряд активно веде процес децентралізації, що вже сприяло зростанню доходів місцевих бюджетів. І це, на думку прем'єра, має стимулювати владу на місцях підтримувати виробничників, розміщувати замовлення на вітчизняних підприємствах і максимально використовувати виробничі потужності всередині країни.

«На кредитах і зовнішній допомозі ми довго не проживемо. Потрібна державна політика, яка сприятиме зростанню економіки, створенню нових робочих місць. Так, це складно, треба важко працювати, але в цьому запорука успіху», - сказав прем'єр.

Під час відвідування «АвтоКрАЗу» прем'єр провів випробування безпілотного автомобіля, управління яким здійснюється за допомогою планшета. Гройсман назвав «шикарною» розробку українських автомобілебудівників і запропонував налагодити її серійне виробництво.

АвтоКрАЗ - дистанційно керую військовим автомобілем зробленим тут, в Україні! Нам є чим пишатись :) pic.twitter.com/hOtqWWThqe — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 1 грудня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками уряду, зростання промвиробництва в Україні за підсумками 10 місяців поточного року становило близько 2%. Позитивна динаміка, як очікується, збережеться до кінця року і продовжиться у 2017 році. На наступний рік уряд закладає прогноз зростання економіки на рівні 3%. Причому запорукою зростання стануть розвиток промвиробництва і збільшення прямих іноземних інвестицій.